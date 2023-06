Découverte du Haut-Rhein Centre international de séjours LE MITTEL Mittelwihr, 17 juillet 2023, Mittelwihr.

Découverte du Haut-Rhein 17 – 21 juillet Centre international de séjours LE MITTEL

– découvrir l’histoire et la géographie d’une région à travers diverses visites guidées ou non.

– découvrir la vie en société et le partage des taches qu’elle impose

– parfaire ses connaissances dans le domaines des mathématiques, du Français et des langues étrangères (Allemand, Anglais)

Centre international de séjours LE MITTEL 16 rue du Bouxhof 68630 MITTELWIHR Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « cljreims@wanadoo.fr »}]

