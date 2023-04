SEJOUR ADOS Centre international de séjour Val-Cenis Catégories d’Évènement: Savoie

Val-Cenis

SEJOUR ADOS Centre international de séjour, 10 juillet 2023, Val-Cenis. SEJOUR ADOS 10 – 17 juillet Centre international de séjour C’est un séjour pour les adolescents de la commune de vicq à Val Cenis en Savoie du du 10 au 17 juillet 2023. C’est un séjour à domininance sportive avec des activités de montagne ( rafting…) et également de la randonnée en montagne avec nuits en refuge avec un accompagnateur de montagne.

Ce séjour va donner la possibilité à des jeunes résidants en QPV de pouvoir s’évader, se ressourcer en partant à la montagne, un milieu qui leur est inconnu puisque pou eux, il s’agire de leur première expérience.

Egalement les familles que nous toucherons possèdent peu de ressources ( bénéficiant pour la majorité de minimas sociaux, familles monoparentales…) Il s’agit d’une chance pour ces jeunes de découvrir le milieu montagnard , d’accéder à des activités bien souvent très honéreuse. Centre international de séjour VAL CENIS Val-Cenis 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.vicq.fr »}, {« type »: « email », « value »: « charlesfrancois@ville-vicq.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:30:00+02:00

2023-07-17T15:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00 séjour ados

Détails Catégories d’Évènement: Savoie, Val-Cenis Autres Lieu Centre international de séjour Adresse VAL CENIS Ville Val-Cenis Departement Savoie Age min 11 Age max 17 Lieu Ville Centre international de séjour Val-Cenis

Centre international de séjour Val-Cenis Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-cenis/

SEJOUR ADOS Centre international de séjour 2023-07-10 was last modified: by SEJOUR ADOS Centre international de séjour Centre international de séjour 10 juillet 2023 Centre international de séjour Val-Cenis Val-Cenis

Val-Cenis Savoie