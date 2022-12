SEJOUR EN BORD DE MER / COLO APPRENANTE Centre International de Séjour Narbonne, 19 juillet 2021, Narbonne.

SEJOUR EN BORD DE MER / COLO APPRENANTE 19 – 28 juillet 2021 Centre International de Séjour Narbonne

Tarifs selon Quotient familial : Q.F. de 0 à supérieur à 1001 : de 100 euros à 180 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre International de Séjour Narbonne Place Roger Salengro, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie

COLO APPRENANTE 2021

NARBONNE(11)

ÂGE 11 – 15 ans

DU 19 AU 28 JUILLET

Encadrement 2 adultes / 10 adolescent(e)s jeunes

Sous le soleil d’Occitanie : Profitez d’un séjour sur le thème de la découverte, de la protection de l’environnement. Sports nautiques (balade en kayak de mer, baignades…Sensibilisation, découverte de l’environnement : visites pédagogiques, découvertes du littoral et des sites naturels…). Ateliers et activités permettant le renfort des savoirs et compétences dans un cadre ludique.

POUR QUI ?

Les adolescents ayant participé toute l’année aux activités Hub Léo. Toutefois ce séjour est ouvert à tous les adhérents du centre social Jéricho de 11 à 15 ans dans la mesure des places disponibles.

SITUATION ?

Soleil méditerranéen, dépaysement, découvertes, Paysages ruraux, montagneux et … la mer.

En séjournant dans un centre de vacances agréé Jeunesse Et sport adoptant les règles sanitaires,

Profitant de la côte et de ses activités.

ACTIVITES ?

Au programme : Activités nautiques (baptême de plongée sous-marine, balades pédagogiques en Kayak de mer, Paddle, etc..), Plage, baignades, balade en bateau, Visites lieux culturels, Journal Vidéo, Soirées à thème. Ateliers pédagogiques : apprentissage d’un instrument de musique ou atelier expression orale, etc..

TRANSPORT ?

Le transport sera assuré en minibus (dans le respect du protocole COVID 19)

HÉBERGEMENT ET MODE DE VIE ?

Les adolescent(e)s sont hébergés en dortoirs dans le centre de vacances par 4 ou 2 : distanciation des lits : 1 mètre respectée (COVID 19). Le groupe prend en charge la vie quotidienne à laquelle tout le monde participe. L’organisation du séjour favorisera l’autonomie et la notion de choix (activités, budget, gestion de la vie quotidienne). Les ados sont entièrement impliqués dans l’organisation de leur séjour. Les jeunes deviennent acteurs de leurs vacances et non consommateurs. Les repas sont pris principalement au centre de vacances, un repas (pique-nique ou restaurant) sera pris sur le lieu de l’activité choisie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00+02:00

2021-07-28T19:00:00+02:00