Voyage en Périgord 8 – 25 juillet Centre International de Séjour MONTIGNAC Sur inscription et tarif selon les revenus de la famille

Séjour itinérant de 18 jours permettant aux participants de découvrir l’une des régions les plus riches de France pour ses vestiges préhistoriques, ses châteaux du Moyen Âge et ses paysages incroyables. Dans ce décor d’exception, les jeunes vont s’initier à la gestion d’un séjour itinérant, à travers l’organisation de la vie collective et la prise en charge d’une partie de la vie matérielle (économat, cuisine, vaisselle…) dans un cadre défini par les adultes.

Centre International de Séjour MONTIGNAC Le Bleufond, 24290 Montignac Montignac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

2023-07-08T08:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-25T08:30:00+02:00 – 2023-07-25T18:00:00+02:00

nature ecocitoyen