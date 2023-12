Cours de cuisine La feuille de brique Centre International de Séjour Montignac-Lascaux, 4 décembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

L’Amicale Laïque de Montignac vous propose un atelier cuisine autour de la feuille de brique, au Centre International de Séjour du Bleufond à partir de 9h45.

Venez découvrir ce produit et comment le cuisiner pour réaliser un repas festif pour les fêtes .

Inscription obligatoire !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Centre International de Séjour Le Bleufond

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale Laïque de Montignac invites you to a cooking workshop based on brick leaf, at the Centre International de Séjour du Bleufond, starting at 9:45 am.

Come and discover this product and how to cook it for a festive holiday meal.

Registration required!

La Amicale Laïque de Montignac organiza un taller de cocina a base de hoja de ladrillo, en el Centre International de Séjour du Bleufond a partir de las 9.45 h.

Venga a descubrir este producto y cómo cocinarlo para preparar una comida festiva para estas fiestas.

Inscripción obligatoria

Die Amicale Laïque de Montignac bietet Ihnen ab 9:45 Uhr im Centre International de Séjour du Bleufond einen Kochworkshop rund um das Ziegelblatt an.

Lernen Sie dieses Produkt kennen und erfahren Sie, wie Sie es zubereiten können, um ein festliches Essen für die Feiertage zu zaubern.

Anmeldung erforderlich!

