Séminaire Objectif réussite Centre international de séjour Montignac-Lascaux, 21 octobre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Participez à un séminaire sur la préparation mentale pour tous, conçu et réalisé par Xavier Soupizet, coach mental certifié. Inscription obligatoire..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . EUR.

Centre international de séjour le bleufond

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Take part in a seminar on mental preparation for all, designed and run by certified mental coach Xavier Soupizet. Registration required.

Participe en un seminario sobre preparación mental para todos, diseñado y dirigido por Xavier Soupizet, coach mental certificado. Inscripción obligatoria.

Nehmen Sie an einem Seminar über mentale Vorbereitung für alle teil, das von Xavier Soupizet, einem zertifizierten Mentaltrainer, konzipiert und durchgeführt wird. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère