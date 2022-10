SUR LES PAS DES HOMMES DE LASCAUX Centre international de séjour, 23 octobre 2022, Montignac.

SUR LES PAS DES HOMMES DE LASCAUX 23 – 28 octobre Centre international de séjour

Gratuit

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre international de séjour Le Bleufond 24290 Montignac/Lascaux Montignac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

SUR LES PAS DES HOMMES DE LASCAUX

Séjour à Montignac – De 4 ans à 15 ans

Veni Vidi Ludi continue de proposer des vacances apprenantes avec un séjour dans le Périgord Noir. Une occasion rêvée pour apprendre en s’aérant l’esprit durant les vacances de la Toussaint.

Bienvenue à Montignac, en Dordogne ! A deux pas du centre de Montignac et de la grotte de Lascaux, dans la Vallée de l’Homme et de la préhistoire, le CIS de Montignac-Lascaux, où nous serons hébergés, sera le point de départ de multiples aventures à la découverte des hommes de Cro-magnons.

Ce séjour est en effet orienté sur la préhistoire. Au cours des activités dîtes « apprenantes », la découverte de Cro-Magnon, de son environnement et de son mode de vie seront à l’honneur : visite de la grotte de Lascaux, initiation à la peinture pariétale, découverte des animaux de la préhistoire, création d’une lampe à graisse et démonstration d’allumage de feu, création d’une sagaie et essai de tir au propulseur…

Et ce n’est pas tout ! Le temps des matinées et des veillées permettra de découvrir une collection de jeux digne d’une ludothèque, avec les animateurs de la Maison des jeux du Pays de Bray. Tout au long du séjour, des enseignants et des ludothécaires seront d’ailleurs présents auprès de chacun pour l’aider à reprendre son année scolaire du bon pied ! Ils partageront leur plaisir d’apprendre et de réapprendre, tous les matins notamment, en proposant des activités ludiques pleines de surprises.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T07:30:00+02:00

2022-10-28T23:00:00+02:00

Istock – Photo libre de droit