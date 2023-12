FESTIVAL DE LA SENSIBILITE Centre International de Séjour LAMOURELLE Carcassonne, 13 janvier 2024, Carcassonne.

FESTIVAL DE LA SENSIBILITE 13 et 14 janvier 2024 Centre International de Séjour LAMOURELLE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T09:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-14T09:00:00+01:00 – 2024-01-14T19:00:00+01:00

Bonjour,

pourriez-vous diffuser notre festival de la sensibilité qui aura lieu à Carcassonne du 13 et 14 Janvier 2024?

Un événement audois autour de la Haute Sensibilité durant 2 jours ?

Il s’agit du FESTIVAL DE LA SENSIBILITE qui aura lieu, pour la première fois, à Carcassonne, au CIS (centre de séjour) Lamourelle, le WE des 13 et 14 janvier 2024.

A l’occasion de la Journée mondiale de la Sensibilité, cette rencontre est à l’intention des personnes à la sensibilité élevée (dites communément hypersensibles) et de leurs proches :

Des conférences pour s’informer,

Des ateliers pour expérimenter,

Des spectacles pour s’immerger et vibrer,

Pour mieux (se) comprendre,

Pour s’outiller et mieux vivre,

Pour être en connexion avec des pairs,

Pour exprimer sa belle sensibilité,

Pour mieux s’aimer et prendre sa place dans le monde.

Christelle Rouchon et Lydia Bossard-Molinier, fondatrices de 2 jeunes associations audoises, « Au coeur de notre sensibilité » et « SensiVie », co-organisent cet événement durant un WE entier, autour de thématiques chères aux personnes hautement sensibles: bien-être, milieu du travail, couple, parentalité, spiritualité, expression artistique…

Saverio TOMASELLA-docteur en psychologie, psychanalyste et auteur- & Claire STRIDE-consultante, one woman show et auteure- parrainent le projet et interviendront dans le Festival.

PROGRAMME:

Samedi 13 Janvier 2024:

Dès 8h30: Accueil

9h: Ouverture du Festival par Christelle et Lydia, avec présentation de leurs associations

9h30: ATELIER: Caractéristiques essentielles du HPS (Haut potentiel sensible) par Saverio TOMASELLA.

11h: PROJECTION EN AVANT-PREMIERE:

« A ma place », le 1er film POV qui vous fait expérimenter l’Ultrasensibilité par Florence BARUCH, Artiste et Productrice.

14h: CONFERENCE: Coacher son enfant hypersensible par Nawel FAYE, Coach, Auteure, Spécialisée en neuroatypies.

15h30: ATELIER: La sophrologie au service des personnes fort sensibles, par Christine DESCARPENTRIES, Sophrologue.

16h45: CONFERENCE: Oser être une leader sensible, dans le business et en entreprise par Vesselina MALHOMME, Coach d’action pour entrepreneures zèbres et Auteure.

18h15: ECHANGES EN VISIO: Accueillir sa sensibilité pour devenir l’artiste de sa vie par Isabelle LAYER, Journaliste positive, Auteure et Slasheuse

20h30: SPECTACLE ONE-WOMAN-SHOW: C’est décidé, je deviens moins con par Claire STRIDE.

Dimanche 14 Janvier 2024:

Dès 8h30: Accueil

9h: ATELIER: Des outils à expérimenter pour bien vivre sa Haute Sensibilité par Saverio TOMASELLA.

10h30: Oser ressentir et aimer – Le défi hautement sensible – par Carol PIROTTE & Nicolas SOUCHAL, Couple engagé, Thérapeutes et Auteurs.

13h30: CONFERENCE: Les émotions chez le petit enfant ultrasensible par Nadège PETREL, Infirmière puéricultrice, Conférencière, Auteure.

15h: ATELIER: Voyage sonore avec des bols tibétains par Catherine Vanier, Sonothérapeute.

16h30: CONFERENCE: Gérer ses émotions, est-ce possible pour les personnes à la sensibilité élevée ? par Jean-Pascale DOBREMEZ, Praticien, Formateur et Comédien.

17h45: CHANT VIBRATOIRE MEDITATIF: Le parcours d’une hypersensible devenue empathologue par Aurélie GROLLEAU, dite DIVIN’LIE, Coach, Empathologue, Chanteuse.

19h: Clôture du Festival par Christelle et Lydia.

Possibilité de restauration végétarienne sur place.

RESERVATION NECESSAIRE, pour les entrées et les repas, via la billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/associations/sensivie

Renseignements: 06 76 93 92 51 / 06 20 21 79 71 / 06 71 95 92 39

DIFFERENTS TARIFS sont proposés, en PASS JOURNEE pour le samedi ou le dimanche, en PASS WE & en entrée pour le SPECTACLE seul du samedi soir, à partir de 6€.

Deux tarifications : plein tarif ou tarif adhérent.e.

Proposition d’adhérer à l’association de votre choix, « Sensivie » ou « Au cœur de notre sensibilité », pour une cotisation annuelle de 15€ (date à date).

Centre International de Séjour LAMOURELLE 20 avenue Pierre Semard 11000 CARCASSONNE Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@aucoeurdenotresensibilite.fr »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/sensivie »}]

Hypersensibilité sensibilité