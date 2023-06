Tout le charme de l’Art nouveau est à découvrir lors d’une visite guidée dans cette magnifique demeure Centre International de Séjour Lamourelle Carcassonne Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne Tout le charme de l’Art nouveau est à découvrir lors d’une visite guidée dans cette magnifique demeure Centre International de Séjour Lamourelle Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne. Tout le charme de l’Art nouveau est à découvrir lors d’une visite guidée dans cette magnifique demeure 16 et 17 septembre Centre International de Séjour Lamourelle Gratuit. Entrée libre. La maison Lamourelle est un lieu exceptionnel dans l’urbanisme de Carcassonne.

Laissez-vous charmer par son style Art nouveau lors d’une visite où vous découvrirez son architecture et son histoire.

Accompagné de deux remarquables animatrices du patrimoine, prenez le temps de découvrir ce lieu haut en couleur lors des Journées européennes du patrimoine. Centre International de Séjour Lamourelle 20 avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 26 00 88 http://www.cis-lamourelle.org Le Centre International de Séjour Lamourelle se situe au bord du Canal du Midi, face à la bastide, dans une bâtisse de style Art nouveau entièrement restaurée à laquelle a été adjoint un bâtiment neuf pour l’hébergement.

Il propose aussi un tiers lieu culturel unique qui accueille des artistes en résidence, des expositions ainsi que l'Atelier du livre et bien d'autres activités culturelles et artistiques.

