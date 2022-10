Contes et légendes des iles de Lérins Centre International de Séjour Iles de Lerins – CIS – Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L'association Saje organise un séjour avec hébergement sur les vacances de la toussaint du 31 au 5 octobre 2022 aux Centre International de Séjours des iles de Lérins.

Ce séjour est organisé dans le cadre des vacances apprenantes et permet aux enfants de vivre des vacances encadrées par des animateurs diplômés Durant le séjour les enfants vont vivre une formation organisé par le Bureau International des Explorateurs qui sera représenté par les agents de la section légendes leurs mission, recruter les futur explorateurs du BIE pour cela le BIE a organiser cette formation sur les iles de Lérins afin de découvrir et vérifier les différentes légendes a travers les siècles (le masque de fer, les talismans, la légendes des serpents et l’occupation de l’ile par les pirates

