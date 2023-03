Que devient une image dans un champ électrique – Suzanne Doppelt Centre International de la Poésie, 15 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement.

Que devient une image dans un champ électrique – Suzanne Doppelt

2023-04-15 – 2023-06-17

Suzanne Doppelt écrit et fait des photographies. Dans l’ensemble de ses livres, depuis Totem (2002) jusqu’à Et tout soudain en rien (2022), il est beaucoup question de perception. Que voyons-nous ? A cette interrogation banale les images spirites figurant le retour des défunts, Le pré est vénéneux (2007), les anamorphoses, ces tableaux doubles et à la perspective dépravée, Lazy Suzie (2009), ou celui à secret de Jacopo di Barbari et son nombre d’or, La plus grande aberration (2012) apportent une réponse chaque fois autre. Ou encore cette boite d’optique, ce peepshow de Samuel van Hoogstraten, Vak spectra (2017) montrant un intérieur hollandais dont la vision est démultipliée. Dans Amusement de mécanique (2014) il s’agit d’une enquête obsessionnelle qui tente de déchiffrer une nature morte fichée dans le paysage. Rien à cette magie (2018) comme une ritournelle tourne autour de la bulle de savon du tableau de Chardin, une figure spectrale soufflée par un jeune homme, dans laquelle se reflète une infinité d’images. Meta donna (2020) s’intéresse à la morsure de la tarentule des Pouilles et au rituel de dépossession dans les années 60 par la danse et la musique, et le tout dernier livre au film Blow up de Michelangelo Antonioni, une enquête inaboutie de plus dans laquelle les images se fabriquent entre un parc et un bain chimique avant de disparaitre bel et bien.



L’exposition que devient une image dans un champ électrique est une reprise et un redéploiement des photographies de Suzanne Doppelt hors du livre, des livres, ensemble par ensemble, ainsi qu’un réagencement documenté, complété à l’échelle d’un lieu, d’une pièce, d’une salle à parcourir. Un dispositif pour redécouvrir et approfondir cette fabrique singulière d’images liée à l’écriture poétique.



Suzanne Doppelt a codirigé avec Pierre Alferi la revue Détail et a fait partie du comité de rédaction de la revue Vacarme. Elle a également poursuivi des projets avec Anne Portugal, François Matton, Jean-Christophe Bailly et Cole Swensen. Elle a exposé ses photographies notamment au Centre Pompidou, à l’Institut français de Naples, à l’ENS Lyon, à la galerie Martine Aboucaya, au musée du Louvre, à NYU, à Brown University, aux Ateliers des Arques. Ses livres sont publiés essentiellement aux éditions P.O.L.



Vernissage le samedi 15 avril à 16h, suivi à 16h30 des lectures de Suzanne Doppelt, François Matton et Fabienne Raphoz.

