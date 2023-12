Café linguistique Centre International de la Jeunesse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Café linguistique Centre International de la Jeunesse Orléans, 14 décembre 2023 16:30, Orléans. Café linguistique Jeudi 14 décembre, 17h30 Centre International de la Jeunesse Entrée libre, sans inscription Temps d’échanges et de rencontre pour parler anglais, allemand, espagnol ou grec avec des volontaires européens. Gratuit, ouvert à tous sans inscription Centre International de la Jeunesse 48 rue du bourdon blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T17:30:00+01:00 – 2023-12-14T19:00:00+01:00

Détails
Heure : 16:30
Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans
Autres
Code postal 45000
Lieu Centre International de la Jeunesse
Adresse 48 rue du bourdon blanc 45000 Orléans
Ville Orléans

