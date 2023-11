Ciné-débat – « La révolution verte : Europe, un continent bouleversé » Centre International de la Jeunesse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Ciné-débat – « La révolution verte : Europe, un continent bouleversé » Centre International de la Jeunesse Orléans, 27 novembre 2023, Orléans. Ciné-débat – « La révolution verte : Europe, un continent bouleversé » Lundi 27 novembre, 18h00 Centre International de la Jeunesse Sur inscritpion Dans le cadre du FESTISOL 2023, nous vous proposons une projection du film « La révolution verte : Europe, un continent bouleversé » .

Lundi 27 novembre à partir de 18h.

La projection se poursuivra par un débat mené par différents invités.

Un buffet solidaire sera mis à disposition pour garantir échange et convivialité.

Gratuit, sur inscription. Places limitées.

Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter : cij@ijcentre.fr

Centre International de la Jeunesse
48 rue du bourdon blanc
45000 Orléans

2023-11-27T18:00:00+01:00 – 2023-11-27T20:00:00+01:00

