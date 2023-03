Atelier « Découverte de l’Union européenne » Centre International de la Jeunesse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Atelier « Découverte de l’Union européenne » Centre International de la Jeunesse, 29 mars 2023, Orléans. Atelier « Découverte de l’Union européenne » Mercredi 29 mars, 16h00 Centre International de la Jeunesse Gratuit, sur inscription [AU PROGRAMME] Atelier « Découverte de l’Union européenne » ! ?️

À destination des enfants âgés entre 6 et 11 ans accompagnés de leurs parents, notre atelier aura lieu le mercredi 29 mars de 16 à 18h au Centre international de jeunesse (CIJ), 48 Rue du Bourdon blanc à Orléans.

Au programme de cet atelier parents/enfants :

➡️ Puzzle collectif sur les pays de l’Union européenne,

➡️ Jeu de piste,

➡️ Atelier dessin.

Un temps calme sera aussi proposé pour conclure cet atelier. Centre International de la Jeunesse 48 rue du bourdon blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/FKVKoEWmHcz22ssH9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T16:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-03-29T16:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00 Enfants Parents/enfants

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Centre International de la Jeunesse Adresse 48 rue du bourdon blanc 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 6 Age max 11 Lieu Ville Centre International de la Jeunesse Orléans

Centre International de la Jeunesse Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Atelier « Découverte de l’Union européenne » Centre International de la Jeunesse 2023-03-29 was last modified: by Atelier « Découverte de l’Union européenne » Centre International de la Jeunesse Centre International de la Jeunesse 29 mars 2023 Centre International de la Jeunesse Orléans orléans

Orléans Loiret