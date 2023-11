Café linguistique – Bla bla hours Centre international de jeunesse Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Café linguistique – Bla bla hours Centre international de jeunesse Orléans, 23 novembre 2023, Orléans. Café linguistique – Bla bla hours Jeudi 23 novembre, 17h30 Centre international de jeunesse Entrée libre, sans inscription Venez à la rencontre de 2 volontaires européennes (Grecque et Allemande) lors de ce café linguistique. Langues parlées (au choix) : anglais, allemand, grec Centre international de jeunesse 48 rue du bourdon blanc Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T17:30:00+01:00 – 2023-11-23T19:30:00+01:00

2023-11-23T17:30:00+01:00 – 2023-11-23T19:30:00+01:00 gratuit Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Centre international de jeunesse Adresse 48 rue du bourdon blanc Ville Orléans

