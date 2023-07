Rapprochons-nous Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière Royère-de-Vassivière, 17 juillet 2023, Royère-de-Vassivière.

Rapprochons-nous 17 et 18 juillet Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière entrée libre sur réservation

Dans un espace champêtre, trois artistes sculptent pour nous un décor sonore et visuel avec un bastaing pour point d’ancrage. Au sommet de cette pièce de bois, un duo circassien et au sol un preneur de son. Dans un savant travail de contrepoids et dans une contrainte d’équilibre extrême, les gestes sont épurés, exigeants et tout est amplifié : les respirations, les souffles, les chuchotements, les mains sur les corps. Minimaliste et ébouriffant de performance !

Centre International d'Art et du Paysage de Vassivière Île de Vassivière 87120 Beaumont-du-Lac Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T15:30:00+02:00 – 2023-07-17T16:00:00+02:00

2023-07-18T21:00:00+02:00 – 2023-07-18T21:30:00+02:00

