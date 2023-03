Visite gratuite de l’exposition Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Catégories d’Évènement: Beaumont-du-Lac

Visite gratuite de l’exposition Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière, 13 mai 2023, Beaumont-du-Lac. Visite gratuite de l’exposition Samedi 13 mai, 11h00, 14h00 Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière A l’occasion de la Nuit des musées, et pour les derniers jours de l’exposition Ancrer l’invisible de Caroline Monnet au CIAP Vassivière, l’entrée est gratuite ! Centre international d’Art et du Paysage de l’Île de Vassivière Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 69 27 27 http://www.ciapiledevassiviere.com Paysage pensé et façonné par l’homme, l’Île de Vassivière est un territoire de rencontre entre nature et sculpture. Son histoire exceptionnelle confère au site une singularité stimulant l’imaginaire et la créativité. Le Centre international d’Art et du Paysage a été construit en 1991 par les architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre. Lieu de référence pour l’art contemporain en Limousin, trois expositions sont programmées annuellement, prolongées généralement par des projections, des conférences et des débats propices au partage d’expériences. Espace de créativité ouvert à tous, le centre d’art possède une collection de sculptures à « ciel ouvert » unique au monde. Le Bois de sculptures est ainsi composé d’une soixantaine d’œuvres, implantées entre forêt, prairies et bord du lac. Des ateliers et des visites famille vous sont proposés tout au long de l’année, pour découvrir et expérimenter l’art de façon ludique, originale et conviviale ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 © Aurélien Mole

