Exposition : Terres résonnantes Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac, 26 novembre 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Composées de sculptures, d’installations, de dessins et de films, les œuvres exposées déconstruisent ces environnements altérés, examinant les surfaces et les matières en donnant une voix à l’absence et à ce qui est dorénavant présent. Hera Büyüktaşcıyan sonde ainsi notre territoire révélant des sédiments d’histoires au-delà de nos perceptions.

Exposition réalisée en coproduction avec le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCC OD, Tours). Son second volet y sera présenté à partir du 29 mars 2024.

Née en 1984 à Istanbul, Hera Büyüktaşcıyan travaille de manière in situ en prenant le temps de découvrir un territoire à travers ses histoires locales et pratiquant la marche comme méthode d’observation et de dessin dans l’espace..

Centre International d’Art et du Paysage île de Vassivière

Comprising sculptures, installations, drawings and films, the works on show deconstruct these altered environments, examining surfaces and materials, giving voice to absence and to what is now present. In this way, Hera Büyükta?c?yan probes our territory, revealing sediments of history beyond our perceptions.

Exhibition co-produced with the Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCC OD, Tours). Its second part will be presented there from March 29, 2024.

Born in Istanbul in 1984, Hera Büyükta?c?yan works in situ, taking the time to discover a territory through its local histories, using walking as a method of observation and drawing in space.

Compuestas por esculturas, instalaciones, dibujos y películas, las obras expuestas deconstruyen estos entornos alterados, examinando superficies y materiales y dando voz a la ausencia y a lo que ahora está presente. De este modo, Hera Büyükta?c?yan sondea nuestro territorio, revelando sedimentos de la historia más allá de nuestras percepciones.

Esta exposición es una coproducción con el Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCC OD, Tours). Su segunda parte se presentará allí a partir del 29 de marzo de 2024.

Nacida en 1984 en Estambul, Hera Büyükta?c?yan trabaja in situ, tomándose su tiempo para descubrir un territorio a través de sus historias locales y utilizando el paseo como método de observación y dibujo en el espacio.

Die ausgestellten Werke, die aus Skulpturen, Installationen, Zeichnungen und Filmen bestehen, dekonstruieren diese veränderten Umgebungen, untersuchen Oberflächen und Materialien und verleihen der Abwesenheit und dem, was jetzt anwesend ist, eine Stimme. Hera Büyükta?c?yan sondiert unser Territorium und enthüllt Sedimente von Geschichten jenseits unserer Wahrnehmungen.

Die Ausstellung wurde in Koproduktion mit dem Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCC OD, Tours) realisiert. Der zweite Teil der Ausstellung wird dort ab dem 29. März 2024 zu sehen sein.

Hera Büyükta?c?yan wurde 1984 in Istanbul geboren und arbeitet vor Ort, indem sie sich die Zeit nimmt, ein Gebiet durch seine lokalen Geschichten zu entdecken.

