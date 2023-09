Vernissage : ANNIVERSAIRE 1983-2023 : 40 ans de collection en plein air Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac, 7 octobre 2023, Beaumont-du-Lac.

Haute-Vienne

Composé d’une soixantaine d’œuvres en accès gratuit, libre et permanent, le Bois de sculptures fait aujourd’hui partie intégrante de l’histoire locale et reflète les grands mouvements de la sculpture contemporaine. Implantées entre forêt, prairies et rives du lac, les œuvres – monumentales ou discrètes, permanentes ou temporaires-, se laissent appréhender au gré des saisons et des promenades.

Afin de célébrer l’anniversaire de cet héritage collectif, le CIAP Vassivière vous donne RDV le 7 octobre pour (re-) parcourir ensemble cette histoire unique, et découvrir de nouvelles installations et oeuvres restaurées, imaginées par Per Barclay, Caroline Monnet, Hans-Walter Müller, Érik Samakh ou encore François Stahly…

Cette journée festive se déroulera en compagnie d’artistes, de représentants des commanditaires et collectionneurs, et de compagnons de longue date du CIAP Vassivière..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 22:00:00. EUR.

Centre International d’Art et du Paysage île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Comprising some sixty works with free, permanent access, the Bois de Sculptures has become an integral part of local history, reflecting the major movements in contemporary sculpture. Set between forest, meadow and lakeshore, the works – monumental or discreet, permanent or temporary – can be admired as the seasons change and you stroll along.

To celebrate the anniversary of this collective heritage, CIAP Vassivière invites you to join us on October 7 to (re-) explore this unique history, and discover new installations and restored works by Per Barclay, Caroline Monnet, Hans-Walter Müller, Érik Samakh and François Stahly…

This festive day will take place in the company of artists, representatives of sponsors and collectors, and long-time companions of CIAP Vassivière.

Compuesto por unas sesenta obras de acceso libre y permanente, el Bosque de las Esculturas forma ya parte integrante de la historia local y refleja los grandes movimientos de la escultura contemporánea. Situadas entre bosques, praderas y orillas del lago, las obras -monumentales o discretas, permanentes o temporales- se pueden admirar a medida que cambian las estaciones y se pasea por ellas.

Para celebrar el aniversario de este patrimonio colectivo, el CIAP de Vassivière le invita a unirse a nosotros el 7 de octubre para (re)explorar juntos esta historia única, y descubrir nuevas instalaciones y obras restauradas de Per Barclay, Caroline Monnet, Hans-Walter Müller, Érik Samakh y François Stahly…

Esta jornada festiva tendrá lugar en compañía de artistas, representantes de patrocinadores y coleccionistas, y antiguos partidarios del CIAP Vassivière.

Der Skulpturenwald besteht aus etwa 60 Werken, die kostenlos, frei und dauerhaft zugänglich sind. Er ist heute ein fester Bestandteil der lokalen Geschichte und spiegelt die großen Bewegungen der zeitgenössischen Skulptur wider. Die monumentalen oder diskreten, permanenten oder temporären Werke, die zwischen Wald, Wiesen und Seeufern aufgestellt sind, können je nach Jahreszeit und Spaziergang besichtigt werden.

Um den Jahrestag dieses kollektiven Erbes zu feiern, lädt Sie der CIAP Vassivière am 7. Oktober ein, diese einzigartige Geschichte gemeinsam zu durchwandern und neue Installationen und restaurierte Werke von Per Barclay, Caroline Monnet, Hans-Walter Müller, Érik Samakh oder François Stahly zu entdecken…

Dieser festliche Tag wird in Begleitung von Künstlern, Vertretern von Sponsoren und Sammlern sowie langjährigen Wegbegleitern des CIAP Vassivière stattfinden.

