Exposition : visite accompagnée Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac, 4 août 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

En compagnie d’une médiatrice, découvrez l’exposition, l’architecture du CIAPV ainsi que les œuvres du relais Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 12:00:00. EUR.

Centre International d’Art et du Paysage île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the company of a mediator, discover the exhibition, the architecture of the CIAPV and the works of the Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine relay.

Acompañado por un mediador, descubra la exposición, la arquitectura del CIAPV y las obras del relevo Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine.

Entdecken Sie in Begleitung einer Mediatorin die Ausstellung, die Architektur des CIAPV sowie die Werke des Relais Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine.

