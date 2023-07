RAPPROCHONS-NOUS : Cie La Mondiale générale Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac, 17 juillet 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Dans un espace scénique champêtre, trois artistes sculptent pour nous un décor sonore et visuel avec un bastaing pour point d’ancrage. Au sommet de cette pièce de bois, un duo circassien ; au sol, un preneur de son.

Dans un savant travail de contrepoids et dans une contrainte d’équilibre extrême, les gestes sont épurés, exi-geants et tout est amplifié : les respirations, les souffles, les chuchotements, les mains sur les corps.

Nous entrons en résonance avec eux, avec ce que nous sommes, et ce qui fait sens ici n’est pas ce qui est racon-té mais bien la rencontre tissée-serrée où chacun lance en écho son intimité. C’est peut-être une forme de miroir qui nous est proposé et chacun y trouvera sa part de vérité.

A partir de 8ans.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 19:00:00. EUR.

Centre International d’Art et du Paysage île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In a rural stage setting, three artists carve out a sound and visual décor for us, using a bastaing as an anchor. A circus duo sits atop the wooden structure, while a sound engineer sits on the ground.

In a skilful work of counterweight and extreme balance, the gestures are refined, exi- ging, and everything is amplified: breaths, whispers, hands on bodies.

We resonate with them, with who we are, and what makes sense here is not what is being told, but the tightly woven encounter in which each person echoes his or her own intimacy. It’s perhaps a kind of mirror we’re offered, and each of us will find his or her share of truth in it.

For ages 8 and up

En un escenario rural, tres artistas esculpen para nosotros un decorado sonoro y visual, utilizando un bastidor como ancla. En lo alto de esta pieza de madera, un dúo circense; en el suelo, un ingeniero de sonido.

En un hábil trabajo de contrapeso y equilibrio extremo, los gestos son refinados y exi- gentes, y todo se amplifica: las respiraciones, los susurros, las manos sobre los cuerpos.

Resonamos con ellos, con lo que somos, y lo que tiene sentido aquí no es lo que se cuenta, sino el encuentro estrechamente entretejido en el que cada uno se hace eco de su propia intimidad. Es quizá una especie de espejo que se nos ofrece, y cada uno encontrará en él su parte de verdad.

A partir de 8 años

In einem ländlichen Bühnenraum schnitzen drei Künstler für uns ein akustisches und visuelles Dekor mit einem Bastaing als Ankerpunkt. Auf der Spitze dieses Holzstücks befindet sich ein Zirkusduo, am Boden ein Tontechniker.

In einer geschickten Arbeit mit Gegengewichten und einem extremen Gleichgewichtszwang sind die Gesten rein, anspruchsvoll und alles wird verstärkt: die Atemzüge, das Atmen, das Flüstern, die Hände auf den Körpern.

Wir treten in Resonanz mit ihnen, mit dem, was wir sind, und was hier Sinn macht, ist nicht das, was erzählt wird, sondern die eng verwobene Begegnung, in der jeder seine Intimität in das Echo einfließen lässt. Es ist vielleicht eine Form des Spiegels, die uns angeboten wird, und jeder wird seinen Teil der Wahrheit darin finden.

Ab 8 Jahren

