Exposition Diplomaties Terrestres Centre International d’Art et du Paysage Beaumont-du-Lac, 11 mai 2023, Beaumont-du-Lac.

Beaumont-du-Lac,Haute-Vienne

Diplomaties terrestres rassemble quatre pratiques artistiques qui tissent des liens intimes avec le milieu qui nous entoure. Chacune des nouvelles œuvres de l’exposition peut inciter à agir, à mettre en mouvement des processus naturels ou à encourager d’autres formes d’écoute, de collaboration et de parenté entre les espèces et les matières. Travaillant à travers différentes temporalités et technologies – du temps profond de la géologie aux capacités génératives de l’intelligence artificielle – les œuvres présentées cherchent à négocier de nouvelles formes d’alliance avec le monde au-delà de l’humain..

2023-05-11 à ; fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Centre International d’Art et du Paysage île de Vassivière

Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Diplomaties terrestres brings together four artistic practices that forge intimate links with the environment around us. Each of the new works in the exhibition can incite action, set natural processes in motion or encourage other forms of listening, collaboration and kinship between species and materials. Working across different temporalities and technologies – from the deep time of geology to the generative capacities of artificial intelligence – the works presented seek to negotiate new forms of alliance with the world beyond the human.

Diplomaties terrestres reúne cuatro prácticas artísticas que forjan vínculos íntimos con el entorno que nos rodea. Cada una de las nuevas obras de la exposición puede incitar a la acción, poner en marcha procesos naturales o fomentar otras formas de escucha, colaboración y parentesco entre especies y materiales. Trabajando a través de diferentes temporalidades y tecnologías -desde el tiempo profundo de la geología hasta las capacidades generativas de la inteligencia artificial-, las obras presentadas tratan de negociar nuevas formas de alianza con el mundo más allá de lo humano.

Diplomaties terrestres vereint vier künstlerische Praktiken, die eine enge Verbindung mit der uns umgebenden Umwelt eingehen. Jedes der neuen Werke in der Ausstellung kann zum Handeln anregen, natürliche Prozesse in Bewegung setzen oder andere Formen des Zuhörens, der Zusammenarbeit und der Verwandtschaft zwischen Arten und Materialien fördern. Durch die Arbeit mit verschiedenen Zeiträumen und Technologien – von der Tiefenzeit der Geologie bis hin zu den generativen Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz – versuchen die präsentierten Werke, neue Formen der Allianz mit der Welt jenseits des Menschlichen auszuhandeln.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Lac de Vassivière