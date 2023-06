Nuit des églises – Centre Inter Paroissial Centre Inter Paroissial Baule, 23 juin 2023, Baule.

Nuit des églises – Centre Inter Paroissial 23 juin – 3 juillet Centre Inter Paroissial Voir http://www.dvo45.fr

Cette nouvelle édition de la Nuit des églises, se déroulant du 23 juin au 3 juillet prochain, propose, dans ces lieux uniques, divers évènements culturels : concerts, photographies, peintures, sculptures et conférences seront à l’honneur.

Tous les jours (excepté les mercredis) du 23 juin au 3 juillet, venez découvrir l’exposition photographique de Philippe DELEPINE de 14h à 17h au sein du Centre Inter Paroissial à Baule.

Centre Inter Paroissial 109 Rue Abbé Pasty, Baule Baule [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 45 28 93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.dvo45.fr »}, {« type »: « email », « value »: « groupementbeaugencymeung@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T17:00:00+02:00

2023-07-03T14:00:00+02:00 – 2023-07-03T17:00:00+02:00

