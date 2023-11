Up & Space et Technoconférence Centre Inria de l’Université de Rennes Rennes, 8 décembre 2023, Rennes.

100% dédiée au spatial avec 2 thèmes : le vol habité, et la sécurité et sûreté des systèmes embarqués. Entreprises, centres de recherche et institutions publiques de Bretagne présenteront leur expertise et travaux sur le sujet ! Le CNES sera aussi présent.

Une belle opportunité pour échanger et favoriser les liens entre participants, et pourquoi pas identifier des collaborations possibles !

Un événement démontrant la richesse de l’écosystème spatial breton

Pour en savoir plus sur l’événement

Avec un écosystème dynamique et historiquement ancré, le territoire Breton possède tous les atouts pour devenir encore plus un acteur prépondérant dans le domaine. Le spatial en Bretagne, c’est plus de 2 000 emplois et environ 150 entreprises, ainsi que d’importants centres de recherches et laboratoires.

Cet événement sera l’occasion aux acteurs du domaine du spatial de créer des synergies déterminantes, tout en permettant à l’ensemble de l’écosystème de l’innovation de se sensibiliser aux différentes opportunités et enjeux que représente le spatial.

Centre Inria de l'Université de Rennes 263 Avenue Général Leclerc Rennes Rennes 35042 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-12-08T09:00:00+01:00 – 2023-12-08T15:00:00+01:00

