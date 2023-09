La DeepTech voit big Centre Inria de l’Université de Rennes Rennes, 4 octobre 2023, Rennes.

Pour sa troisième édition, la Deeptech voit BIG met à l’honneur des jeunes chercheur·ses prêt·es à construire le futur et transformer le monde de demain. Rdv le 4 octobre dès 9h pour suivre à distance le plus grand rassemblement national dédié à l’entrepreneuriat deeptech, en présentiel depuis Rennes et soutenir la pitcheuse bretonne, Lylia Fellah !

Cet événement en présence des acteurs locaux de l’écosystème est éligible au crédit d’heures du Collège doctoral de Bretagne.

Rennes – Campus de Beaulieu, Centre Inria de l’Université de Rennes – Amphithéâtre de l’espace conférence (Bat 12F)

Centre Inria de l'Université de Rennes 263 Avenue Général Leclerc Rennes Rennes 35042

2023-10-04T09:00:00+02:00 – 2023-10-04T13:30:00+02:00

