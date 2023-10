Info Bafa Centre Information Jeunesse – Niort Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Info Bafa Centre Information Jeunesse – Niort Niort, 22 novembre 2023, Niort. Info Bafa Mercredi 22 novembre, 14h00 Centre Information Jeunesse – Niort Gratuit Quelles sont les différentes étapes du BAFA, les contenus de formation, en quoi consiste le stage pratique, quelles aides peuvent être mobilisées ?

On te dit tout ! Vous avez des questions sur l’événement ?

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 49 17 50 53 ou par mail cij-mls@mls79.fr Centre Information Jeunesse – Niort 4, rue françois viète niort Niort 79000 Le Clou-Bouchet Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=152161 »}] [{« link »: « mailto:cij-mls@mls79.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T15:30:00+01:00

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T15:30:00+01:00 bafa animation Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Centre Information Jeunesse - Niort Adresse 4, rue françois viète niort Ville Niort Departement Deux-Sèvres Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Centre Information Jeunesse - Niort Niort latitude longitude 46.314584;-0.476725

Centre Information Jeunesse - Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/