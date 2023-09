Cet évènement est passé Livret pédagogique « La ville durable méditerranéenne » Centre information Euroméditerranée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Livret pédagogique « La ville durable méditerranéenne » Centre information Euroméditerranée Marseille, 15 septembre 2023, Marseille. Livret pédagogique « La ville durable méditerranéenne » 15 septembre – 13 octobre Centre information Euroméditerranée Supports en téléchargement gratuit Comment aborder avec ses élèves de collèges et lycées l’aménagement de villes durables ? C’est ce que propose ce livret pédagogique conçu pour les professeurs. A télécharger gratuitement. Le livret permet de comprendre l’intégration des problématiques écologiques et de développement durable dans la conception urbaine. Il s’appuie sur l’étude de l’opération de rénovation urbaine pilotée par Euroméditerranée à Marseille. Un diaporama et un jeu pédagogique sont proposés en complément. Ces supports sont conçus pour animer un cours en classe et peuvent être complétés par une visite du projet Euroméditerranée. Le livret est édité par l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée et diffusé gratuitement : https://www.euromediterranee.fr/supports-pedagogiques Centre information Euroméditerranée 79 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.euromediterranee.fr/supports-pedagogiques »}, {« link »: « https://www.euromediterranee.fr/supports-pedagogici »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

