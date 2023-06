ILE DE RE CENTRE ILE DE RE La Couarde-sur-Mer, 22 juillet 2023, La Couarde-sur-Mer.

ILE DE RE 22 – 31 juillet CENTRE ILE DE RE 942€ transport possible de PARIS et de différentes villes. (Nous sommes à votre disposition)

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :

L’Île de Ré, dite “Ré la blanche“ est une île située dans l’océan Atlantique en face de la Rochelle, dans le département de la Charente-Maritime.

• PARIS 496 km

• LA ROCHELLE 26 km

NOTRE MAISON :

Sur l’île de Ré, à 4 km des villages d’Ars, de Loix, et de la Couarde, entre plages, vignes et marais salants, notre centre est au coeur d’un parc de 4000 m2 entièrement clos. Une maison accueillante et chaleureuse, des salles d’activités polyvalentes, des chambres de 2 à 6 lits et la plage à seulement 100 mètres.

L’ENVIRONNEMENT :

L’île de Ré : 30 km de long et de charme. Des landes, éclatantes de blancheur sous une lumière chaleureuse. Un climat de douceur, des senteurs d’iode et de sel… Des plages de sable blond, l’image de vacances et d’évasion paisibles…

NOTRE PROJET :

L’île de Ré est un véritable joyau sur la Côte Atlantique. Son ensoleillement exceptionnel et la pureté de son air lui confèrent une luminosité particulière et une végétation méditerranéenne. Notre projet découle de ce site d’exception, entre terre et mer, véritable terreau pour la pratique d’activités de pleine nature. Ainsi, à un rythme oublié, nous laisserons le temps au temps pour profiter d’activités aussi nombreuses que variées et ainsi réaliser un séjour équilibré.

LES ACTIVITÉS

Catamaran – Par son climat agréable et ses plages de sable blond, l’île de Ré est un lieu de pratique idéal pour la voile. Nous pourrons profiter au maximum de cette expérience marine… Hardi moussaillon !!! (2 séances)

Poney – Nous sommes accueillis dans un très agréable et très convivial poney club. À chaque séance, hippologie, soins, câlins et une heure effective de monte (2 séances).

Pêche à Pied – Les puissantes marées de l’Atlantique font de Ré un paradis pour la pêche aux coquillages, à la crevette et aux crabes. C’est donc armés de bottes et d’épuisettes que nous pratiquerons la pêche à pied. Et à l’aide de nos trouvailles nous animerons notre aquarium durant 1 à 2 séances.

Mer / Plage – Avec 3 sites de baignades classés Pavillon Bleu depuis 2010, le drapeau vert sera notre repère pour profiter au maximum de ces plages dont la qualité de l’eau est connue et reconnue.

Croisière en Bateau – Les jeunes embarqueront à bord d’un bateau qui les emmènera faire le tour du Fort Boyard durant une journée. Une belle aventure…

Balade à Vélo – Plus de 100 kilomètres de pistes cyclables aménagées, la circulation à vélo y est aisée en toute sécurité. Les jeunes bénéficieront des sentiers prévus pour découvrir ce coin de nature préservé, ses dunes, sa végétation, ses marées… Le tout avec une toile de fond permanente et animée : l’océan… (1 à 2 séances)

Visites ou Sorties parmi : les marais salants et l’éco-musée avec la découverte de « l’or blanc », le phare des baleines et son musée animé en images par le célèbre Jamy de l’émission « C’est pas Sorcier », la ferme à huîtres et la découverte d’un métier de la mer, la formidable réserve ornithologique de Lilleau-les-Miges et les remparts en étoiles de St-Martin-de-Ré…

Mais encore, la découverte de notre île, la visite de marchés traditionnels et gastronomiques, la mise en place de journées d’animation exceptionnelles, de randonnées, d’activités manuelles, sportives ou artistiques…

Et bien entendu des veillées, tous les soirs, en grands, petits ou moyens groupes.

CENTRE ILE DE RE Route de Loix 17670 LA COUARDE -SUR-MER La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagnons.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 73 41 41 »}, {« type »: « email », « value »: « cjh@compagnons.asso.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T08:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

2023-07-31T00:00:00+02:00 – 2023-07-31T18:30:00+02:00

