Braderie du 12 et 13 mai 2023 Centre Huit, 12 mai 2023, Versailles. Braderie du 12 et 13 mai 2023 12 et 13 mai Centre Huit Entrée libre. Braderie de printemps de l’Entraide Protestante de Versailles : Vêtements adultes/enfants, jouets, petite brocante à tous petits prix.

au Centre Huit

Attention : nouvelle adresse

77, rue des Chantiers à Versailles

Entrée à côté d’Euromaster Centre Huit 77, rue des Chantiers – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 39 50 42 49 https://www.centre8.org/ https://www.facebook.com/CentreHuit/ Le Centre Huit est un lieu d’esprit œcuménique, accueillant de nombreuses activités et manifestations à caractère spirituel, culturel et social. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T10:00:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

