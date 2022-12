Les ambivalences du cœur devant la mort Centre Huit Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Les ambivalences du cœur devant la mort Centre Huit, 29 mars 2023, Versailles. Les ambivalences du cœur devant la mort Mercredi 29 mars 2023, 20h30 Centre Huit

Libre participation aux frais.

Conférence-débat par Éric Fiat, philosophe, enseignant chercheur. Centre Huit 8, rue de la Porte de Buc – 78000 Versailles Chantiers Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 50 42 49 https://www.centre8.org/ https://www.facebook.com/CentreHuit/ Le Centre Huit est un lieu d’esprit œcuménique, accueillant de nombreuses activités et manifestations à caractère spirituel, culturel et social. Conférence-débat proposée par l’association Rivage, bénévolat d’accompagnement des personnes en fin de vie.

