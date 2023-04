Visite des jardins du Centre Hospitalier Vauclaire Centre Hospitalier Vauclaire, 4 juin 2023, Montpon-Ménestérol.

Programmation

3 jardins en accès libre de 9h à 17h, avec rencontre du jardinier.

Jardin officinal

à 11h30 et à 15h30 : déclamations poétiques avec Jean- Yves Meuric.

Jardin Parchap

à 10h et à 16h30 : séances de méditation pleine conscience avec Marie-Laure Goulay ;

de 10h à 12h et de 14h à 16h : « Écoutez ! » / Explorer le jardin par le son (nature, musique, voix) / Projet Morse ;

sur la journée : installation in situ de Véronique Marchal.

Jardin du goûter

de 14h à 15h : « Troc tes plants ! »

sur la journée : atelier « les bidouilles de Kat » avec Catherine Joseph.

Sur la journée : buvette et stand de vente « les simples sauvages » (tisanes et baumes).

La Chartreuse de Vauclaire est un palimpseste architectural dont l'histoire a été écrite et réécrite pendant près de 700 ans, témoignage d'une longue épopée et de nombreux rebondissements. Après avoir été propriété des moines chartreux au XIVe , puis saccagée par les guerres de Cent Ans et de Religion, elle fut reconstruite et embellie au XVIIe. Pillée pendant la Révolution et vendue à des particuliers, les chartreux la rachètent ensuite, et l'enrichissent de mobiliers divers au XIXe. La loi de Séparation de l'Église et de l'État de 1905 ayant favorisé la dilapidation de ses biens, le département la rachète, la loue à l'armée américaine en 1915 pour servir d'hôpital, avant de devenir un hôpital psychiatrique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

