Ateliers d'écriture et restitution

Mardi 18 juillet, 14h30
Centre Hospitalier VALVERT

Entrée libre pour les patients et personnel et avec inscription pour les personnes extérieures à l'établissement afin d'organiser la restitution.

Le 18 juillet, restitution des ateliers d'écriture organisés tout au long de ce début de mois de juillet à la sociothérapie du centre hospitalier Valvert. Lecture de textes choisis, par et avec les patient.es et les soignant.es

Centre Hospitalier VALVERT
78 boulevard des Libérateurs
13011 Marseille
0491876803
http://www.ch-valvert.fr

Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie
M1 La Fourragère/Bus n°10 arrêt Caillols-Hôpital

