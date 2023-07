Henriette de Mornac Une juste parmi les nations Centre Hospitalier Universitaire d’Orléans Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Henriette de Mornac

Une juste parmi les nations Samedi 16 septembre, 15h00 Centre Hospitalier Universitaire d’Orléans

Née en 1914, Henriette de Mornac, diplômée d’une licence en lettres classiques et philosophie, renonce à l’enseignement pour s’engager au service de la Croix Rouge, avec ses amies jécistes dès 1939.

Pendant l’occupation, Henriette prend la tête de la Maison Maternelle d’Orléans, délocalisée au Château du Bouchet à St Denis en Val, ayant vocation à recueillir des filles mères.

Dès 1942, Henriette accepte, à ses risques et périls, d’y cacher des dizaines de femmes juives et leurs enfants. Elle bénéficiera du concours de la population locale et du réseau du Père Fleury, pour assurer leurs protections.

En 1979, l’année de sa retraite d’enseignante, Henriette recevra la plus haute distinction décernée par l’État d’Israël, la médaille des justes, grâce aux diligences accomplies par le Père Fleury, soucieux de faire reconnaître l’action des membres de son réseau.

Centre Hospitalier Universitaire d'Orléans 14 Avenue de l'hôpital 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

