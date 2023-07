L’hôpital militaire américain de la Chapelle Saint-Mesmin L’histoire oubliée 1951-1967 – Intervenant : Lieutenant-colonel Gilles HECCAN Centre Hospitalier Universitaire d’Orléans Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

L’hôpital militaire américain de la Chapelle Saint-Mesmin

L’histoire oubliée 1951-1967 – Intervenant : Lieutenant-colonel Gilles HECCAN Samedi 16 septembre, 14h30 Centre Hospitalier Universitaire d’Orléans

Installation et évolution de cet établissement hospitalier particulier au cœur du système sanitaire de la Ligne de Communication US en France depuis les premiers travaux en 1951, en passant par l’inauguration en 53 jusqu’à sa fermeture en 1967.

Centre Hospitalier Universitaire d’Orléans 14 Avenue de l’hôpital 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire +33(0)2 38 51 44 44 https://www.ass-apho.fr/ Le nouvel hôpital d’Orléans dispose de 1300 lits et places sur 205 000m2 de surface. Il a ouvert en juin 2015 entrainant la fermeture de l’hôpital de La Source ouvert en octobre 1975 et celui de l’hôpital Porte Madeleine dont la partie la plus ancienne date de 1675. Parkings dédiés et TRAM à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

© apho