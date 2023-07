Tribulation de deux tapisseries d’Aubusson, du XVIIe siècle. Intervenant: Dr André Rousseau Centre Hospitalier Universitaire d’Orléans Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Ces tapisseries ont été l’objet d’une bien curieuse histoire à la période de la dernière guerre.

La tribulation de ces deux tapisseries débute lors de la guerre 39-45, juste avant les bombardements sur la ville d’Orléans et l’arrivée des allemands (16 juin 1940).

Afin de les protéger, les deux tapisseries furent déposées par les administrateurs des Hospices Civils d’Orléans, dans la cathédrale Sainte-Croix, puis transportées avec les boiseries de cette même cathédrale, à Châteauneuf-sur-Loire, en septembre 1939. Étrangement, en 1970, une d’entre elles, était exposée au Musée de la marine à Châteauneuf, mais fut rendue par la suite, au centre hospitalier régional d’Orléans, afin d’intégrer son lieu d’origine, la Chapelle Saint-Charles. L’autre avait été rendue à l’hôpital. Confiées en 1972, par l’administration des Beaux-Arts à un spécialiste pour nettoyage et restauration, elles revinrent de Paris en février 1977, puis ornèrent de nouveau la nef de la Chapelle de l’hôpital.

Le nouvel hôpital d'Orléans dispose de 1300 lits et places sur 205 000m2 de surface. Il a ouvert en juin 2015 entrainant la fermeture de l'hôpital de La Source ouvert en octobre 1975 et celui de l'hôpital Porte Madeleine dont la partie la plus ancienne date de 1675.

