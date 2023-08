Projection « La collection Sainte-Anne, une collection hospitalière singulière » suivie d’une discussion Centre hospitalier Sainte-Anne Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Projection « La collection Sainte-Anne, une collection hospitalière singulière » suivie d’une discussion Samedi 16 septembre, 17h30 Centre hospitalier Sainte-Anne Gratuit – Sur réservation par mail : reservation@mahhsa.fr

Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne propose la projection d’un court film documentaire évoquant l’histoire de la Collection Sainte-Anne et les missions du musée. La projection sera suivie d’une discussion avec Anne-Marie Dubois, responsable scientifique du MAHHSA.

La projection aura lieu dans l’Amphithéâtre Morel – accessible PMR

Centre hospitalier Sainte-Anne 1 rue Cabanis 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 45 65 84 03 http://www.ch-sainte-anne.fr [{« type »: « email », « value »: « reservation@mahhsa.fr »}] [{« link »: « https://musee.mahhsa.fr/ »}] Le centre hospitalier Sainte-Anne, un lieu à découvrir tant pour ses jardins que pour son architecture haussmannienne, berceau de la psychiatrie et des neurosciences. Bâti par Charles-Auguste Questel, sous la direction du Baron Haussmann, le centre hospitalier s’étale sur 13 hectares, dont 7 sont protégés comme espaces verts intérieurs, pour la qualité de leurs espèces végétales, leur rareté et l’architecture des jardins. L’hôpital est spécialisé sur l’ensemble des pathologies du cerveau avec des activités hospitalo-universitaires (recherche). Des visites guidées, conférences, expositions de peinture… y sont organisées. M6 Glacière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

(c) CEE-MAHHSA