Atelier Musical « Eh bien chantez maintenant ! » Mercredi 26 juillet, 14h15 Centre hospitalier Ren Salins, 7, Rue Cart Broumet 25240 MOUTHE. Entrée libre sur inscription à l’ehpad

Un concert participatif ça vous dit? Du jazz, de la chanson d’ici et d’ailleurs, le tout présenté dans la bonne humeur aux résidents et leurs accompagnants. Un moment joyeux et convivial autour de la voix. À partager tous ensemble !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T14:15:00+02:00 – 2023-07-26T15:15:00+02:00

