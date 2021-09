CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D’ORLEANS Centre hospitalier Regional d’Orléans, 18 septembre 2021, Orléans.

le samedi 18 septembre à 14:30

On associe fort justement Paul Gauguin à la Bretagne et à la Polynésie mais on oublie souvent qu’il est issu, du côté paternel, d’une vieille famille orléanaise. Cette conférence invite à suivre les pas de Paul Gauguin, entre le petit séminaire diocésain de La Chapelle-Saint-Mesmin, le lycée orléanais de la rue Jeanne-d ’Arc, en passant par Saint-Pryvé où le jeune Paul allait jouer avec le fils de Louis Pasteur. On s’arrêtera sur sa maison, à Orléans, héritée de son grand-père Guillaume Gauguin, qui fut épicier dans le quartier Saint-Marceau, et sur un historique de la Résidence Paul Gauguin. Conférence de Christian Jamet, historien et écrivain. Organisé par l’association des amis du patrimoine hospitalier orléanais (APHO), **Salle de conférence Jacques Guillemeau / Bâtiment vert / Niveau -1**

CONFERENCE : UN ORLEANAIS NOMME PAUL GAUGUIN

