Collecte de sang Centre hospitalier intercommunal Saint-Léonard-de-Noblat, 20 septembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-20 15:30:00

fin : 2023-09-20 19:00:00

Après une inscription auprès de la secrétaire et un entretien avec un médecin de l’EFS, les infirmières prélèvent une poche de sang. Avant de repartir, une collation obligatoire est servie à chaque donneur avec une surveillance médicale..

Centre hospitalier intercommunal Chemin du Panaud

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-29 par OT de Noblat