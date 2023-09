Cet évènement est passé Visites guidées du Centre hospitalier de Gap Centre hospitalier intercommunal des alpes du sud Gap Catégories d’Évènement: Gap

Hautes-Alpes Visites guidées du Centre hospitalier de Gap Centre hospitalier intercommunal des alpes du sud Gap, 16 septembre 2023, Gap. Visites guidées du Centre hospitalier de Gap Samedi 16 septembre, 09h00 Centre hospitalier intercommunal des alpes du sud Inscription non obligatoire mais conseillée à communication@chicas-gap.fr ou au 04 92 40 61 02 Le Centre hospitalier de Gap vous fait découvir l’hôpital comme vous ne l’avez jamais vu au travers de visites guidées. Venez arpenter les couloirs de l’hôpital et découvrir la salle nature d’accouchement, le robot de distriubtion des médicaments, le robot chirurgical au sein du bloc opératoire ou encore vous formez aux gestes d’urgence et aux droits des patients.

5 visites d'une durée d'une heure au départ du hall d'entrée de l'hôpital sont organisées : à 09h30, 10h30, 14h, 14h30, 15h

Centre hospitalier intercommunal des alpes du sud
Centre hospitalier intercommunal
05000 Gap

