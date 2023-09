CAFÉ RENCONTRE Centre Hospitalier Gilles Buisson Mortain-Bocage, 29 septembre 2023, Mortain-Bocage.

CAFÉ RENCONTRE Vendredi 29 septembre, 14h00 Centre Hospitalier Gilles Buisson GRATUIT SUR INSCRIPTION

Le service autonomie, le service Aidant Bus du CLIC du Sud Manche, le centre hospitalier Gilles Buisson de Mortain-Bocage et la plateforme de répit « Intermède » proposent un café rencontre à tous les aidants quel que soit leur âge, et aux personnes de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap.

Ouvert à tous, ce rendez-vous sera un moment de partage, d’échange et d’écoute entre les usagers, les familles et les proches, tout public – et les professionnels présents.

C’est aussi l’occasion d’informer le public sur ses droits, de présenter les solutions de répit à domicile, les passerelles existantes entre les structures d’hébergement collectif et le domicile.

Ce temps sera suivi de la visite de l’EHPAD du site de l’hôpital.

Pour les aidants, la personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) en nous contactant au moins 8 jours à l’avance.

Centre Hospitalier Gilles Buisson 50140 MORTAIN BOCAGE Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T14:00:00+02:00 – 2023-09-29T16:00:00+02:00

2023-09-29T14:00:00+02:00 – 2023-09-29T16:00:00+02:00

CAFE RENCONTRE BIEN VIEILLIR