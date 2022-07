Apprenez-en plus sur les évolutions du soin en psychiatrie dans un lieu unique Centre hospitalier Gérard Marchant Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Gratuit. Visites commentées toutes les 20 minutes par des membres du personnel : « Découverte de l’histoire et des curiosités du patrimoine architectural de l’établissement ».

Avec ses 160 ans d'histoire, le C.H. Gérard Marchant recèle un patrimoine d'une importance majeure : découvrez son histoire, de l'asile de Braqueville à aujourd'hui.

05 61 43 77 77 http://www.ch-marchant.fr Avec plus de 150 ans d’histoire, le Centre Hospitalier Gérard Marchand recèle un patrimoine architectural d’une importance majeure. « C’est le seul édifice du XIXe siècle de Haute-Garonne qui ait une telle importance historique, artistique et patrimoniale » rappelle Odile Foucaud, maître de conférence d’histoire de l’art moderne à l’université de Montpellier. Jacques-Jean Esquié, son architecte, reçut pour sa construction le deuxième prix d’architecture à l’exposition universelle de Paris en 1867. Adapté aux nécessités de soin les plus avant-gardistes pour l’époque, il est également chargé d’une grande valeur esthétique, qu’il s’agisse du classicisme des arcades de la cour d’honneur, du style romano-gothique de la chapelle ou des rappels de l’architecture locale par l’emploi de briques foraines et l’ouverture de mirandes. Une architecture qui n’a cessé d’évoluer pour s’adapter aux nécessités du soin.

2022-09-18T09:30:00+02:00

2022-09-18T17:30:00+02:00

