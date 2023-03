Temps Fort Minots Centre hospitalier Edouard Toulouse, 12 mai 2023, Marseille 15e Arrondissement .

EUR 5 5 Au programme : 3 spectacles, 1 goûter conté avec une pointe d’épices, 1 boum intergalactique, 4 compagnies…



Du théâtre, des grands textes, du conte, en passant par un voyage musical pour les plus petits, il y aura des découvertes pour tous les goûts et tous les âges au Théâtre de l’Astronef.



Deux journées pour découvrir, s’amuser, chanter, goûter, rêver, rire et s’évader en famille …



Programme :



• Vendredi 12 mai à 20h30 – Don Quichotte

L’œuvre raconte l’histoire d’un homme qui, pour échapper à la monotonie de la vie, se réfugie dans la lecture de romans de chevalerie, tant qu’il finit par perdre la raison. Au lieu de rester lui-même, il décide de devenir chevalier errant, comme les héros de ses livres. C’est ainsi que commence l’incroyable aventure de Don Quichotte de la Manche et de son ami Sancho Panza. Notre chevalier, grâce à son imagination, parvient à transformer le monde en ce qu’il voudrait qu’il soit. Les moulins à vent deviennent d’énormes géants, les auberges se transforment en châteaux…

Distribution

Avec Ana Maria Haddad Zavadinack, André Peri, Dominique Beven, Guia Scognamiglio, Kayro Slam, Niccolò Scognamiglio

Adaptation et mise en scène : Niccolò Scognamiglio

Assistanat à la mise en scène : Cécile Grosjean

Création sonore : Dominique Beven

Création costumes et accessoires : Stéphanie Bonhert

Coproduction : Théâtre de l’Astronef / Officine théâtrale Barbacane

Durée : 1h30



• Samedi 13 mai à 11h – Jeannot Jeannette

Chez Jeannot Jeannette la linotte vole haut, la litote glisse là, et l’on chante tout haut, tout bas. Avec jugeote, sans marottes, et une seule envie en voix de tête : écrire, composer et chanter pour les oreilles. Les petites, les moins petites et les tout-à-fait grandes. Dans ce trio à géométrie variable, les voix s’amusent des mots, s’unissent, s’harmonisent, se répondent ou s’accompagnent et les instruments changent de mains. Les textes questionnent avec simplicité les « grand-riens » et les « petit-touts » qui nous entourent et nous construisent, pour devenir un terrain de jeu où l’imaginaire et la poésie ont toute leur place.

« Jeannot Jeannette » et ses trois voix et caetera, c’est tout ça à la fois !

Distribution

Marie-Aude Lacombe : voix, guitare

Marou Thin : voix, flute traversière

Sarah Amiel Hassler : voix, guitare, ukulélé, violoncelle

Ecritures : Marie-Aude Lacombe, Sarah Amiel Hassler, Marou Thin et Arnaud Delosanne

Aide à la mise en scène : Philippe Hassler

Sonorisateur : Christophe Lepluart

Piano (bande son) : Olivier Caillard Décors : Steff Albedo

Compagnie Pic & Colegram

A partir 5 ans – Durée : 45 min



• Samedi 13 mai à 14h00 – Gouter conte épices

« En suivant un caravanier, ce spectacle propose de vous faire découvrir le monde des épices, ses mystères et ses secrets, ses guerres oubliées ainsi que les contes et les légendes qui s’y rapportent.

Epices, temps rêvé, évocation d’ailleurs, créatrices de décadence, inspiration des plus grands chefs dont certains ont même écrit que le poivre était le moteur du monde. »

Clément Goguillot est conteur mais également cuisinier, il est passionné de mots comme des mets dont il parle… Sa parole est pleine de gourmandise et de la sensualité des cuisiniers qui parlent de leurs créations avec passion.

Distribution

Cie Délices de scène

De et avec : Clément Goguillot

Conte à partir 7 ans



• Samedi 13 mai à 15h – Raboul Raboum

La Raboum s’invite à l’Astronef pour un grand voyage vers la planète de la fête !

Venez d’abord vous balader parmi les matières suspendues et cueillez celles avec lesquelles vous fabriquez des costumes fous pour vous mettre dans l’ambiance avec les Raboulettes.

Après le goûter conté, une rumeur se répand à la vitesse de la lumière : le voyage intergalactique commence, alors laissez-vous guider vers un DJ rigolo et son mix électrique !

Conte musique – A partir de 5 ans



• Samedi 13 mai à 18h30 – Cyrano

Le plus grand texte du répertoire français, en vers et à l’envers !

Nous n’avons rien… Quelques chaises… Mais nous avons l’essence du texte, les mots et le bonheur de les dire et de jouer avec.

Trois comédiens, six chaises, et nous vous racontons cette grande épopée de l’amour et du verbe.

Mettez vos hauts de chausses et vos robes à frou-frou, nous partons pour le 17e siècle, pour entendre et rire de la poésie emmenés par le plus beau des personnages de papier : Cyrano de Bergerac.

Distribution

Olivier Corcolle, Martin Kamoun et Cécile Petit

Compagnie Mascarille

Dès 6 ans – Durée : 55 min

Un Temps Fort sur deux journées réservé aux petits et aux grands rêveurs !

https://astronef.org/

