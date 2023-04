Visite du parc du centre hospitalier de Tonnerre Centre Hospitalier du Tonnerrois Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Visite du parc du centre hospitalier de Tonnerre Centre Hospitalier du Tonnerrois, 2 juin 2023, Tonnerre. Visite du parc du centre hospitalier de Tonnerre Vendredi 2 juin, 13h30 Centre Hospitalier du Tonnerrois Entrée libre Venez visiter le parc du centre hospitalier de Tonnerre grâce à un circuit découverte, et un atelier animé par le moniteur et les résidents du foyer de vie dans les serres. Ce sera l’occasion de déguster du vin Marguerite de Bourgogne. Centre Hospitalier du Tonnerrois Chemin des jumeriaux Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T13:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

