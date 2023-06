La fête de la musique à l’hôpital Centre hospitalier du Scorff Lorient Lorient Catégories d’Évènement: Lorient

Morbihan La fête de la musique à l’hôpital Centre hospitalier du Scorff Lorient, 21 juin 2023, Lorient. La fête de la musique à l’hôpital Mercredi 21 juin, 14h30 Centre hospitalier du Scorff Plusieurs formations du conservatoire participent à cet événement national en se déplaçant dans différents lieux de la ville.

Ainsi, deux orchestres se produiront à l’hôpital du Scorff :

A 14 h 30 : les Archets dansants

A 18 h : l'ensemble Crescendo

