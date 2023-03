Journée(s) sans alcool Centre Hospitalier du Pays de Craponne – Service d’addictologie Craponne-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Journée(s) sans alcool Centre Hospitalier du Pays de Craponne – Service d’addictologie, 6 avril 2023, Craponne-sur-Arzon . Journée(s) sans alcool 16 Rue de la Ratille Centre Hospitalier du Pays de Craponne – Service d’addictologie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Centre Hospitalier du Pays de Craponne – Service d’addictologie 16 Rue de la Ratille

2023-04-06 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-06 17:00:00 17:00:00

Centre Hospitalier du Pays de Craponne – Service d’addictologie 16 Rue de la Ratille

Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire . Venez découvrir ce qu’est une addiction, une dépendance à un produit.

Osez pousser la porte et discuter avec des professionnels.

Journée d’information ouverte à tous.

Sur place : simulation d’ébriété, cocktails sans alcool, jeux, témoignages… +33 4 71 01 10 00 Centre Hospitalier du Pays de Craponne – Service d’addictologie 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Centre Hospitalier du Pays de Craponne - Service d'addictologie 16 Rue de la Ratille Ville Craponne-sur-Arzon Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Centre Hospitalier du Pays de Craponne - Service d'addictologie 16 Rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon

Journée(s) sans alcool Centre Hospitalier du Pays de Craponne – Service d’addictologie 2023-04-06 was last modified: by Journée(s) sans alcool Centre Hospitalier du Pays de Craponne – Service d’addictologie Craponne-sur-Arzon 6 avril 2023 16 Rue de la Ratille Centre Hospitalier du Pays de Craponne - Service d'addictologie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Centre Hospitalier du Pays de Craponne - Service d'addictologie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire