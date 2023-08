Visites du centre hospitalier des Escartons de Briançon centre hospitalier des Escartons de Briançon Briançon Catégories d’Évènement: Briançon

Hautes-Alpes Visites du centre hospitalier des Escartons de Briançon centre hospitalier des Escartons de Briançon Briançon, 16 septembre 2023, Briançon. Visites du centre hospitalier des Escartons de Briançon Samedi 16 septembre, 10h00 centre hospitalier des Escartons de Briançon visite par petit groupe A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le centre hospitalier des Escartons de Briançon ouvre ses portes pour vous faire visiter les lieux fermés au public. Vous pourrez ainsi visiter le laboratoire de l’hopital et une salle de bloc opératoire. Les professionnels de santé vous feront découvrir leur univers. centre hospitalier des Escartons de Briançon 24, avenue Adrien Daurelle 05100 Briançon Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.92.25.21.00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

