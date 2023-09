Cet évènement est passé Visites guidées du Centre hospitalier des Escartons de Briançon centre hospitalier des Escartons de Briançon Briançon Catégories d’Évènement: Briançon

Hautes-Alpes Visites guidées du Centre hospitalier des Escartons de Briançon centre hospitalier des Escartons de Briançon Briançon, 16 septembre 2023, Briançon. Visites guidées du Centre hospitalier des Escartons de Briançon Samedi 16 septembre, 10h00 centre hospitalier des Escartons de Briançon Inscription obligatoire par téléphone au 04 92 25 21 00 Le Centre hospitalier des Escartons de Briançon vous fait découvir l’hôpital comme vous ne l’avez jamais vu au travers de visites guidées. Venez arpenter les couloirs de l’hôpital, découvrir le laboratoire et le bloc opératoire et en apprendre davantage sur l’hstoire de sa construction.

Visites de 10h à 17h. centre hospitalier des Escartons de Briançon 24, avenue Adrien Daurelle 05100 Briançon Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 CHEB Détails Catégories d’Évènement: Briançon, Hautes-Alpes Autres Lieu centre hospitalier des Escartons de Briançon Adresse 24, avenue Adrien Daurelle 05100 Briançon Ville Briançon Departement Hautes-Alpes Lieu Ville centre hospitalier des Escartons de Briançon Briançon latitude longitude 44.905925;6.633144

centre hospitalier des Escartons de Briançon Briançon Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briancon/