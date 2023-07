Atelier de cartographie des souvenirs forestiers « Immersion Sylvestre » Centre hospitalier des Aiguilles Aiguilles, 1 août 2023, Aiguilles.

Atelier de cartographie des souvenirs forestiers « Immersion Sylvestre » 1 – 11 août Centre hospitalier des Aiguilles Les ateliers seront ouvert au grand public lors de la fête du centre hospitalier le dimanche 6 août et lors de la restitution des ateliers de cartographie le vendredi 11 août en après-midi.

IMMERSION SYLVESTRE – QUEYRAS

Résidence d’écriture d’un spectacle déambulatoire en forêt et ateliers de cartographie des souvenirs sylvestres avec des résidents en EHPAD. Du 01 au 11 août 2023 à Aiguilles (05470) et ses environs.

Équipe

Emmanuel Bec

Charlotte Fuillet

Laury Huard

Production : La ruée outre-mer

Dans le Cadre de l’Été Culturel 2023 de la Direction Régionale des Affaires Culturel Provence-Alpes-Côte-D’Azur.

Partnaires : Centre Hospitalier Aiguilles-Queyras et Bienvenue là-haut, secteur culturel de l’ACSSQ

L’ENQUÊTE

Les artistes de La ruée outre-mer seront présents à Aiguilles pour découvrir tous les secrets des massifs forestiers du Queyras. Ils mèneront aussi un travail d’atelier pour cartographier les souvenirs forestiers des résidents de l’EHPAD du Centre Hospitalier Aiguille-Queyras.

Si vous avez quelques anecdotes, mythes ou connaissances particulières sur cette forêt pentue, n’hésitez pas à nous écrire : laruee.om@gmail.com

LE SPECTACLE

Immersion Sylvestre est un spectacle déambulatoire IN SITU proposant aux spectacteurs.trices de s’immerger dans un milieu afin d’en apprendre la langue. Les deux interprètes accompagnant le public ont enquêté sur cette forêt. Ils ont avec eux : un conte, un harmonica, quelques statistiques, des poèmes, des informations scientifiques et une collation à partager. Ils ont une inquiétude aussi : les habitats de la biosphère se détériorent, comment on fait pour trouver des solutions communes à toutes les espèces? Comment on fait pour écouter la forêt?

Centre hospitalier des Aiguilles Rue Saint-Jacques, 05470 Aiguilles Aiguilles 05470 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:laruee.om@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T10:00:00+02:00 – 2023-08-01T12:30:00+02:00

2023-08-11T15:00:00+02:00 – 2023-08-11T17:30:00+02:00

©ManonVercueil/BienvenueLàHaut