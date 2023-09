Cet évènement est passé Visites guidées de la chapelle du Centre hospitalier d’Embrun Centre hospitalier d’Embrun Embrun Catégories d’Évènement: Embrun

Visites guidées de la chapelle du Centre hospitalier d'Embrun
Centre hospitalier d'Embrun
Embrun

Samedi 16 septembre, 14h00

Visites sans réservation de 14h à 18h

Le Centre hospitalier d'Embrun vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir sa chapelle.

Le porche devant la chapelle accueillera une exposition de photographies de l’ensemble architectural ancien et actuel du Centre Hospitalier d’Embrun

Venez nombreux découvrir la belle chapelle de l’ancien couvent des Visitandines

Visites sans réservation de 14h à 18h.

Centre hospitalier d'Embrun
8 Rue Pierre et Marie Curie, 05200 Embrun

